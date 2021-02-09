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Рестораны Novikov Group представили меню ко Дню влюбленных

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Московские рестораны Novikov Group представили специальное меню ко Дню всех влюбленных, который отмечается 14 февраля. Об этом «Известиям» рассказали во вторник, 9 февраля, в пресс-службе компании.

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Праздничную программу для пар подготовили рестораны Cantinetta Antinori, «Причал», Novikov Restaurant & Bar, Savva, «Узбекистан» и «Сыроварня» в парке Горького.

В меню заведений по случаю праздника включили авторские блюда, десерты и напитки от ведущих шеф-поваров. Ресторан «Узбекистан» поприветствует гостей живой музыкой, а «Причал» в День влюбленных предлагает посетить особое мероприятие с музыкальной программой, шоу иллюзиониста и караоке.

В свою очередь, ресторан Cantinetta Antinori проведет 14 февраля беспроигрышную лотерею с подарками от партнеров: компании MBG Wine, Valmont, компании Smeg, спортивной студии Reboot, компании Dolce&Salato. Главным сюрпризом вечера станет розыгрыш уикенда в пятизвездочном отеле Movenpick Moscow Taganskaya.

Кулинарная студия Donna Margarita (также входит в Novikov Group) в День святого Валентина приглашает влюбленных на кулинарный мастер-класс по приготовлению праздничного ужина.

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