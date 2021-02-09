Популярное утреннее шоу «Европы Плюс» вышло в эфир с Эльбруса

«Европа Плюс» совместно со своим партнером покорила новую вершину. Популярное утреннее шоу «Бригада У» вышло в эфир с Эльбруса, чтобы разбудить Россию с самой высокой горы Европы.

Захватывающая экспедиция началась 7 декабря. В течение пяти дней команда радиостанции на автомобилях преодолела 2 тыс. км. Ведущие Джем, Вэл и Вики выходили в эфир из городов, через которые пролегал маршрут, — Воронежа, Ростова-на-Дону, Краснодара и Кисловодска — и делились с многомиллионной аудиторией «Европы Плюс» подробностями экстремального тура. Мобильная студия «Европы Плюс» была оборудована прямо на заснеженном склоне Эльбруса. Трехчасовой эфир стал экстремальным испытанием для всей команды.

Головокружительную отметку в 4,2 тыс. м над уровнем моря покорили и трое победителей акции #ВышеНеБыло. Вместе с ведущими «Европы Плюс» вызов стихии бросили Ренат (Пермь), Полина (Санкт-Петербург) и Макс (Наро-Фоминск).

Роман Емельянов, генеральный директор «Европейской медиагруппы»:

«Этот год стал знаковым для «Европы Плюс»! Он начался с уникального достижения — вместе с партнером станция вышла в эфир из самой северной в истории общедоступного радиовещания точки планеты, а сенсационный выпуск утреннего шоу «Бригада У» со Шпицбергена попал в знаменитую книгу «Гиннесс. Мировые рекорды». Завершается 2020-й и вовсе на недосягаемой высоте — вершине Эльбруса».

Все детали проекта #ВышеНеБыло, прямые включения и подробный репортаж экспедиции доступны на elbrus.europaplus.ru, в мобильном приложении и страницах «Европы Плюс» в социальных сетях.