Муниципального депутата Янкаускаса отправили под домашний арест
Муниципального депутата по столичному району Зюзино Константина Янкаускаса отправили под домашний арест, сообщили 9 февраля в пресс-службе Басманного суда Москвы.
Мера пресечения будет действовать до 23 марта, передает РЕН ТВ.
Уточняется, что Янкаускаса обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарных норм на несанкционированной акции, прошедшей 23 января в Москве.
Аналогичные обвинения были предъявлены и другим фигурантам дела, в том числе пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш и юристу ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов) Любови Соболь. Суд поместил их под домашний арест.
Согласно материалам уголовного дела, из-за их призывов люди, в том числе с COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, «создав угрозу массового заболевания». Соответствующая статья УК РФ предполагает до двух лет колонии.
Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли 23 и 31 января, а также 2 февраля в Москве и ряде городов страны. На незаконных акциях прошли задержания, в том числе несовершеннолетних.
После акции правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел, в том числе о применении насилия к представителям власти, хулиганстве и вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных мероприятиях.
МВД и Генпрокуратура неоднократно предупреждали о незаконности подобных мероприятий и об ответственности за их организацию и участие в них.