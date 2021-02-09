Движение на фиолетовой ветке метро вошло в график после инцидента с пассажиром

На Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена движение поездов от станции «Спартак» до станции «Беговая» восстановлено и вводится в график после инцидента с человеком на путях. Об этом сообщили во вторник, 9 февраля, пресс-службе столичного департамента транспорта.

«Движение на Таганско-Краснопресненской линии восстановлено и вводится в график», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот же день сообщалось, что на фиолетовой ветке подземки нет движения поездов от станции «Спартак» до станции «Беговая» из-за человека на путях. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

6 февраля сотрудники полиции и службы безопасности Московского метрополитена задержали на станции «Алма-Атинская» мужчину, который угрожал покончить с собой. Ему оказали психологическую помощь.

Ранее, 29 января, человек упал на пути на станции «Сухаревская» на Калужско-Рижской линии Московского метрополитена. Машинист одного из составов применил экстренное торможение. После инцидента движение поездов восстановили, пишет РИАМО.