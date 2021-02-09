Патрушев обсудил с главой парламента Ирана ситуацию вокруг СВПД

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во вторник, 9 февраля, провел в Москве переговоры с председателем Собрания исламского совета Ирана Мохаммадом Багером Галибафом. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

«Собеседники подтвердили готовность к расширению взаимодействия Москвы и Тегерана как в двустороннем, так и в многостороннем форматах», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено сотрудничеству по проблематике информационной безопасности, совместным усилиям в борьбе с распространением коронавируса, а также ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

Также Патрушев и Галибаф обсудили вопросы региональной безопасности.

Как добавили в аппарате Совбеза, в завершение встречи Патрушев поздравил Галибафа с отмечаемым в Иране 11 февраля Днем Исламской революции. Также секретарь Совбеза России передал привет своему коллеге — секретарю Высшего Совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, подчеркнув сложившийся тесный конструктивный диалог между советами безопасности двух стран.

В свою очередь, Галибаф, выступая во вторник в Дипломатической академии МИД России, заявил, что Иран нацелен на продолжение сотрудничества с Россией по региональной повестке дня.

«Мы считаем, что есть возможности для сотрудничества с Россией, этих возможностей много. Надо продолжать наше сотрудничество по региональной повестке дня, которое мы начали очень хорошо и успешно в Сирии. Оно привело к поражению террористов. Мы надеемся, что оно в дальнейшем будет развиваться. И мы найдем новые направления для этого сотрудничества», — сказал он.

Накануне сообщалось, что в послании президенту России Владимиру Путину духовный лидер Ирана Али Хаменеи поблагодарил Россию за справедливую позицию по ядерной сделке.

7 февраля Хаменеи заявил, что Тегеран не пойдет на уступки Вашингтону и не станет первым возвращаться в СВПД. Таким образом он отреагировал на слова президента США Джо Байдена, который заверил, что не намерен снимать с Ирана санкции, пока эта страна не вернется к выполнению обязательств по ядерной сделке.

4 февраля Москва выразила готовность к сотрудничеству с новой администрацией США по вопросу спасения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, действия Ирана по отказу от своих обязательств в рамках договора не выходят за рамки Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Соглашение между Ираном и группой государств — США, Россией, КНР, Великобританией, Францией и Германией — было подписано в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. С Ирана сняли санкции в обмен на отказ от развития ядерной программы.

В 2018 году Вашингтон вышел из СВПД, после чего начал кампанию по оказанию экономического давления на Иран, возобновив санкции.

В ответ Иран в 2019 году заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях. В ноябре 2020 года Штаты добавили в санкционные списки по Тегерану четырех человек и шесть организаций, а затем еще несколько раз расширяли санкционный перечень.