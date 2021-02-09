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В МИД России оценили отказ Украины от «Спутника V»

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Отказом от использования российской вакцины от коронавируса «Спутник V» Киев показал, что власти ставят мнение западных кураторов выше жизни и здоровья своих граждан. Об этом во вторник, 9 февраля, заявил журналистам замглавы МИД России Андрей Руденко.

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Он указал, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в минздрав Украины заявку на регистрацию российской вакцины

«Однако до настоящего момента никаких обращений официального Киева, свидетельствующих о его желании получить ее (вакцину. — Ред.), нам не поступало. Наоборот, мы слышим, что российскую разработку украинские официальные лица называют гибридным оружием против Украины. По всей видимости, политическая конъюнктура и стремление угодить своим западным кураторам для действующей украинской власти важнее жизней и здоровья собственных граждан», — цитирует его «РИА Новости».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что не намерен использовать для вакцинации российский препарат, так как не располагает официальными доказательствами эффективности лекарства. По его словам, жители страны «не кролики» и эксперименты на них ставить нельзя.

В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что если Киев не хочет использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», то другим ее достанется больше. По его словам, многие страны с радостью готовы принять российский препарат.

Тем не менее представитель Кремля указал, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассматривает заявки на вакцину «Спутник V» от всех стран и готов работать в этом направлении с Украиной, если власти страны проявят интерес.

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