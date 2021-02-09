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СК начал проверку после смерти мужчины в квартире на северо-востоке Москвы

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Следователи начали проверку по факту смерти мужчины в квартире на северо-востоке столицы. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова.

По ее словам, тело мужчины 1966 года рождения было обнаружено ранее в этот же день в квартире на улице Палехской.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве проводится доследственная проверка», — цитирует представителя ведомства агентство городских новостей «Москва».

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Выясняются все обстоятельства случившегося. Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.

Ранее РЕН ТВ сообщил, что в квартире на северо-востоке Москвы произошел взрыв. На месте инцидента обнаружили тело мужчины с серьезными повреждениями.

У погибшего 54-летнего москвича на теле ожоги, а также оторвана рука и зафиксирована серьезная открытая рана живота.

Мужчина проживал в квартире вместе со своей матерью. По данным телеканала, погибший ранее перенес инсульт, после которого стал инвалидом. В последнее время он искал работу, но не мог найти ее.

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