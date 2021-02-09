Боррель допустил введение новых санкций против России

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил депутатам Европарламента, что может воспользоваться своим правом и выступить с инициативой о новых санкциях в отношении России.

Он отметил, что эти вопросы будут обсуждаться 22 февраля на заседании Совета глав МИД ЕС, а затем в марте на саммите. На этих встречах примут решения по дальнейшим шагам.

«Было бы правильно ввести санкции. Я сделаю конкретные предложения, воспользовавшись своим правом инициативы как верховный представитель по внешней политике и политике безопасности», — сказал Боррель, выступая 9 февраля на пленарной сессии Европарламента, которая транслируется на сайте ЕП.

По его словам, Россия не соответствует ожиданиям ЕС в отношении соблюдения демократии в стране, а между Брюсселем и Москвой установилось взаимное недоверие. Дипломат отметил «глубокое разочарование и растущее недоверие» между альянсом и Россией.

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