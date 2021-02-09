Размер самой большой пенсии в Томской области превышает 70 тыс. рублей

Самая большая пенсия в Томской области — свыше 70 тыс. рублей в месяц — начислялась в 2020 году бывшему летчику-испытателю, минимальная сумма выплаты по государственному пенсионному обеспечению составляет 11,6 тыс. рублей в месяц, сообщила заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда по региону Ольга Петрухина.

По данным на 31 декабря прошлого года, всего пенсии получают 299 538 человек, передает РИА «Томск». Средний размер страховых пенсий для неработающих пенсионеров в области в настоящее время составляет 16 865 рублей. Средний размер пенсии по старости – 17 207 рублей.

Минтруд России предлагает предоставить гражданам возможность подавать заявления о единовременной выплате пенсионных накоплений в Пенсионный фонд России (ПФР) в электронной форме — в личном кабинете ПФР или на сайте госуслуг, либо через многофункциональные центры (МФЦ), а также в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Соответствующий проект постановления направлен ведомством на рассмотрение в заинтересованные федеральные органы. Согласно ему, подавать в электронной форме можно будет такие документы, как СНИЛС (который сейчас имеет электронную версию наравне с бумажным или пластиковым носителем).