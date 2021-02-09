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Размер самой большой пенсии в Томской области превышает 70 тыс. рублей

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Самая большая пенсия в Томской области — свыше 70 тыс. рублей в месяц — начислялась в 2020 году бывшему летчику-испытателю, минимальная сумма выплаты по государственному пенсионному обеспечению составляет 11,6 тыс. рублей в месяц, сообщила заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда по региону Ольга Петрухина.

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По данным на 31 декабря прошлого года, всего пенсии получают 299 538 человек, передает РИА «Томск». Средний размер страховых пенсий для неработающих пенсионеров в области в настоящее время составляет 16 865 рублей. Средний размер пенсии по старости – 17 207 рублей.

Минтруд России предлагает предоставить гражданам возможность подавать заявления о единовременной выплате пенсионных накоплений в Пенсионный фонд России (ПФР) в электронной форме — в личном кабинете ПФР или на сайте госуслуг, либо через многофункциональные центры (МФЦ), а также в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Соответствующий проект постановления направлен ведомством на рассмотрение в заинтересованные федеральные органы. Согласно ему, подавать в электронной форме можно будет такие документы, как СНИЛС (который сейчас имеет электронную версию наравне с бумажным или пластиковым носителем).

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