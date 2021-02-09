В союзе журналистов России назвали запрет Латвии на вещание 16 российских каналов «зачисткой медиапространства». Власти в Прибалтике уже даже не вспоминают о свободе слова, сообщает телеканал «Известия». После запрета на эфирное вещание официальная Рига наверняка будет добиваться блокировки показа в интернете, считает секретарь союза Журналистов России Тимур Шафир. С 10 февраля в Латвии запретили трансляцию 16 российских каналов. О запрете сообщил Национальный совет по электронным СМИ. Формальный повод — отсутствие представительств каналов в стране.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.