В Москве стали чаще искать работу барменом после снятия ограничений на работу ресторанов

Работу барменом в Москве стали искать на 40% больше людей после 27 января по сравнению с предыдущей неделей, выяснил аналитический центр «Авито Работа».

Аналитики связывают это с тем, что с 27 января 2021 года развлекательные заведения Москвы вновь вернулись к привычному рабочему режиму. А именно были сняты ограничения на работу в ночное время кафе, ресторанов и дискотек.

Количество вакансий для барменов после 27 января также значительно увеличилось — на 11%.

«Сфера HoReCa пострадала сильнее остальных на фоне пандемии. Однако после первой волны отрасль адаптировалась к потрясениям и нестабильной ситуации, поэтому вторая волна нанесла меньший урон, чем весна 2020 года. И сейчас работники начинают возвращаться в профессию, которую вынужденно сменили», — сказал управляющий директор «Авито Работа» Артем Кумпель.

В то же время другие профессии в сфере HoReCa по уровню интереса кандидатов продемонстрировали отрицательную динамику после указа мэра Москвы о снятии коронавирусных ограничений.

В частности, с 27 января в Москве реже стали искать работу поваром (–6%), сушистом (–10%), официантом (–7%) и бариста (–1%). При этом количество вакансий для поваров, официантов и бариста изменилось несущественно, согласно данным аналитиков центра «Авито Работа».

Медианная зарплата по всем группам профессий в Москве на начало февраля составляет 54 тыс. рублей. Сушисту готовы заплатить больше — 55 тыс. рублей, официанту меньше — 45 тыс. рублей, повару — 41 тыс. рублей, бармену — 40 тыс. рублей, а бариста — 35 тыс.

Ранее, 4 февраля, мэр столицы Сергей Собянин заявил о постоянном улучшении эпидемиологической ситуации в городе. По его словам, уровень заболеваемости COVID-19 соответствует показателям начала сентября прошлого года.

В то же время градоначальник отметил, что пока рано отменять ограничения на проведение массовых мероприятий, рекомендации для пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Он предположил, что основные ограничения в Москве могут снять к маю.

С 18 января в Москве возобновили очное обучение школьников, в том числе старшеклассников. Столичные студенты возобновили учебу в очном формате с 8 февраля. С этого дня их транспортные карты разблокировали.

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