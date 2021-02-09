Последний бой Дацика восхитил спортивных блогеров

В социальных сетях перед поединком Вячеслава Дацика с камерунским боксером Тайсоном Дижоном обсуждают один из последних боев россиянина, также известного по прозвищу Рыжий Тарзан. Этот бой состоялся за месяц до официального поединка Дацика, сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 9 февраля.

Российскому бойцу противостоял боксер Артур Лысый.

Как отмечают спортивные блогеры, Дацик удивил всех своей физической формой: он сбросил лишний вес, двигался быстро, постоянно шел в атаку и держал удар. Особенно спортивных блогеров восхитили последние 20 секунд поединка: оба спортсмена до последнего бились до нокаута, обмениваясь сокрушительными ударами. В итоге выстояли оба бойца.

Бой российского спортсмена также оценили интернет-пользователи. «Дацик с каждым сроком всё лучше и лучше становится. Российские лагеря», — пишет один из них.

«Вячеслав сильно выносливее стал. Видно, тренируется», — заметил другой пользователь.

В мире спорта Дацика знают по прозвищу Рыжий Тарзан. В 2007 году он был арестован за серию ограблений салонов сотовой связи, его поместили в лечебницу, откуда в 2010 году он сбежал и нелегально прибыл в Норвегию. Там на него завели уголовное дело за ношение оружия, затем боец оказался в тюрьме.

По отбытии срока россиянина выдворили в Россию, где он был приговорен к пяти годам лишения свободы. В 2016 году он вышел на свободу из красноярской колонии, а в 2019 году Дацика задержали при попытке пересечения российско-эстонской государственной границы по реке Нарве.

Сейчас российский боец готовится к поединку с боксером из Камеруна Тайсоном Дижоном. Они проведут бой в рамках турнира «Короли ринга», который пройдет 20 февраля в московском концертном зале «Вегас Сити Холл».

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко предположил, что Дацик одолеет Дижона. Однако с таким прогнозом не согласился спортивный блогер и боец ММА Артем Тарасов, который считает, что россиянин находится в плохой форме и у него не хватит сил в бою.

В рамках турнира, кроме Дацика и Дижона, встретятся представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев и блогер Артем Тарасов, боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), а также пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов. Боксерский турнир покажет телеканал РЕН ТВ.