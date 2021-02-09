Монголия зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»

Министерство здравоохранения Монголии зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом во вторник, 9 февраля, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

«Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства», — отметили в пресс-службе фонда.

Отмечается, что решение о регистрации вакцины было принято в Монголии после тщательного изучения данных клинических исследований российского препарата, которые продемонстрировали его высокую эффективность и безопасность.

«Спутник V» — одна из ведущих вакцин в мире, и количество стран, которые одобряют ее применение, увеличивается с каждым днем», — приводят в пресс-службе слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.

Ранее в этот же день стало известно, что РФПИ подал заявку на регистрацию «Спутника V» в Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА). Когда будет одобрена заявка, пока неизвестно.

Накануне Дмитриев сообщал, что к концу следующей неделе российскую вакцину «Спутник V» одобрят в 25 странах.

Как ранее сообщалось, недавняя публикация журнала The Lancet об эффективности российской вакцины против коронавируса «Спутник V» заставила европейских лидеров заговорить о ее применении на своей территории.

Первая в России и в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.