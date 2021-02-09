Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Армия
Минобороны РФ впервые за 30 лет отказалось от участия в семинаре ОБСЕ
Общество
Число осужденных в России сократилось более чем в два раза с 1999 года
Наука
Ядерный реактор ПИК выйдет на полную мощность в 2022 году
Армия
Су-35 ввел в заблуждение систему ПВО
Мир
В ВОЗ не подтвердили данные о первоначальном появлении COVID-19 в Италии
Мир
«Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы в Казахстан, Азербайджан, Армению и Индию
Политика
Госдума во II чтении одобрила запрет высаживать детей без билетов из транспорта
Интернет
Кириенко назвал колоссальным запрос на специалистов по интернет-коммуникациям
Общество
Госдума одобрила увеличение штрафов за нарушение правил обработки личных данных
Сюжет:

Монголия зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство здравоохранения Монголии зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом во вторник, 9 февраля, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Препаратные переговоры: в западных странах растет интерес к вакцине «Спутник V»
Австрия, Германия и Франция изучают возможность использования российского препарата

«Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства», — отметили в пресс-службе фонда.

Отмечается, что решение о регистрации вакцины было принято в Монголии после тщательного изучения данных клинических исследований российского препарата, которые продемонстрировали его высокую эффективность и безопасность.

«Спутник V» — одна из ведущих вакцин в мире, и количество стран, которые одобряют ее применение, увеличивается с каждым днем», — приводят в пресс-службе слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.

Ранее в этот же день стало известно, что РФПИ подал заявку на регистрацию «Спутника V» в Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА). Когда будет одобрена заявка, пока неизвестно.

Накануне Дмитриев сообщал, что к концу следующей неделе российскую вакцину «Спутник V» одобрят в 25 странах.

Как ранее сообщалось, недавняя публикация журнала The Lancet об эффективности российской вакцины против коронавируса «Спутник V» заставила европейских лидеров заговорить о ее применении на своей территории.

Первая в России и в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021