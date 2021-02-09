В Белоруссии продали 7,5 тыс. билетов на поезда в Россию
Белорусская железная дорога (БЖД) продала более 7,5 тыс. билетов на поезда сообщением с Россией с момента старта продаж. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщает агентство «БелТА».
5,6 тыс. билетов было продано на фирменный поезд «Беларусь».
В настоящее время проезд по сообщению Минск–Москва– Минск возможен только для граждан Белоруссии и России.
Железнодорожное пассажирское сообщение между Белоруссией и Россией было приостановлено в апреле 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение возобновить его с 8 февраля.
Решение о возобновлении пассажирского железнодорожного сообщения между Россией и Белоруссией приняло правительство РФ 3 февраля. Сообщалось о возобновлении движения поездов из Минска в Москву и обратно, а также по маршрутам Москва–Калининград, Калининград — Санкт-Петербург с остановкой поездов в столице Белоруссии.
8 февраля первый поезд пустили по маршруту Москва–Минск впервые после длительного перерыва, вызванного пандемией коронавируса, пишет «Федеральное агентство новостей».
Ранее, 4 февраля, стало известно, что белорусская авиакомпания «Белавиа» возобновляет полеты из Минска в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону и обратно, передает RT.