Бывшую сотрудницу банка приговорили к реальному сроку за хищения в Астрахани

В Астрахани суд вынес приговор бывшей сотруднице банка, обвинявшейся в мошенничестве на 10 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что в период с 2018 по 2020 год начальница отдела продаж одного из банков открыла счета и заключила договоры о вкладах от имени девяти клиентов кредитной организации. Затем женщина сняла и присвоила денежные средства, пишет «Астрахань-24».

Общий размер ущерба превысил 10 млн рублей.

Кировский районный суд Астрахани признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок три с половиной года с отбыванием в колонии общего режима.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали в Санкт-Петербурге лжебизнесменов, которые обменивали деньги пенсионеров на билеты «банка приколов». Мошенники подходили на улице к пожилым людям, представлялись бизнесменами из ближнего зарубежья и просили помочь им получить денежный перевод в банке, после чего убеждали снять все накопленные средства.