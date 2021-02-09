Промоутер Хрюнов рассказал о тайных спонсорах бойца Дижона

Промоутер Владимир Хрюнов сообщил, что соперник российского бойца смешанного стиля и тайского бокса Вячеслава Дацика камерунец Тайсон Дижон обладает серьезными тайными спонсорами из стран Африки. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

«Этот человек однажды проводил поединок по правилам смешанных единоборств на моем шоу, доставил немало проблем, имеет очень сложный характер, имеет очень сложных спонсоров из каких-то африканских стран. Те слухи, которые были, о предложении разместить рекламу презервативов, касались именно этого спортсмена. Я имею в виду на перчатках», — сказал Хрюнов.

По его сведениям, Дижон в случае победы над Дациком, может рассчитывать на бонус от этих спонсоров. В свою очередь, Дацик подтвердил данную информацию о потенциальном гонораре Дижона за победу, однако заявил, что постарается сделать так, чтобы те деньги, которые камерунец получит за бой, тот потратил на лечение.

Накануне Дижон в ходе пресс-конференции перед турниром «Короли ринга», которая состоялась в пресс-центре МИЦ «Известия, пообещал, что поединок с Дациком будет жестким, но выразил уверенность в своей победе.

На прошлой неделе российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко предположил, что Дацик одолеет Дижона. При этом тренер по единоборствам Илья Ходкевич отметил, что российский боец уступит камерунскому, если не проявит себя в самом начале боя.

Поединок Дацика с Дижоном в рамках турнира «Короли ринга» пройдет в концертном зале «Вегас Сити Холл» 20 февраля. Боксерский турнир с участием блогеров и спортсменов покажет телеканал РЕН ТВ.

В рамках турнира также встретятся представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев и блогер Артем Тарасов, боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), а также пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов.