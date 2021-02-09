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Из-за непогоды на въезде в Киев скопилось около 1,4 тыс. грузовиков

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Около 1,4 тыс. грузовиков скопилось на въезде в Киев из-за непогоды, сообщила 9 февраля пресс-служба «Укравтодора».

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«Ограничения <...> затрудняют движение для авто, снегоуборочной техники и водителей грузовиков, которые почти сутки ждали, когда откроют город», — говорится в сообщении компании в Facebook.

В организации сообщили, что, несмотря на последствия циклона, в ночь на 9 февраля были расчищены основные магистрали столицы протяженностью около 50 км, что позволило пустить в Киев часть фур, которые еще с вечера скопились на въездах в город.

На сайте «Укравтодора» отмечается, что введение ограничений на въезд фур в столицу затрудняет движение снегоуборочной техники и водителей, которые почти сутки ждали, когда откроют город.

Ограничения для движения грузового транспорта вызваны сложными погодными условиями, который принес на территорию страны обильные снегопады, метели, ледяной дождь.

Проезд на дорогах общего пользования обеспечен, за исключением ограничения движения на отдельных участках автодорог, проинформировали в «Укравтодоре». В Киеве запрещено движение крупногабаритного транспорта, также движение грузовиков ограничено на ряде дорог в Киевской, Полтавской, Ровенской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Волынской областей.

Госслужба Украины по ЧС предупреждала об ухудшении погоды: гололедице, снегопадах, усилении ветра. Из-за непогоды в большинстве регионов страны образовались снежные заторы. Спасатели задействованы в оказании помощи застрявшим на дорогах машинам и их пассажирам.

Днем ранее стало известно, что из-за снегопадов и порывов ветра на Украине 85 населенных пунктов остались без электричества.

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