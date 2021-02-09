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Подравшегося с ОМОНом студента Джумаева госпитализировали с подозрением на COVID

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Арестованного за драку с сотрудником ОМОНа на незаконной акции в Москве 23 января Студента МГУ им. Ломоносова Сайда-Мухамада Джумаева госпитализировали в другой изолятор с подозрением на коронавирус. Об этом заявил «РИА Новости» заместитель председателя столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Богдан Эберт во вторник, 9 февраля.

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«Джумаев переведен в медико-санитарную часть 77 в СИЗО-1 УФСИН России по Москве с подозрением на COVID-19», — сказал Эберт.

Студент является уроженцем Чечни. Накануне члены столичной ОНК посетили его в СИЗО-7. Тогда арестованный заявил, чувствует себя хорошо.

По данным ГУ СКР по Москве, молодой человек обвиняется по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти не опасного для жизни или здоровья»). Следствие отмечает, что «он подозревается в совершении еще двух аналогичных эпизодов преступлений».

Несогласованные акции прошли в разных городах России 23 и 31 января, а также 2 февраля. Подозреваемый подрался с силовиком 23 января. По данным СК, позже его задержали в лесу в Псковской области.

Пресненский районный суд Москвы арестовал Джумаева за драку с ОМОНом во время незаконной акции 23 января. Ему предписали оставаться под стражей до 23 марта. На допросе он полностью признал свою вину в нападении на правоохранителей.

Правоохранительные органы предупреждали об ответственности за участие в несогласованных акциях. СКР возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных мероприятиях.

27 января в МВД России заявили, что ведомство возбудило уголовные дела по факту нарушений законодательства после незаконных акций, в частности о применении насилия к представителю власти, перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил.

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