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Троих жителей Дагестана взяли под стражу из-за подозрений в терроризме

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Советский районный суд Махачкалы заключил под стражу трех человек. Их подозревают в создании террористического общества. Об этом 9 февраля сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Верховного суда Дагестана.

Уточняется, что такая мера пресечения была выбрана для троих подозреваемых, чей возраст превышает 17 лет. Остальные подозреваемые младше 16 лет.

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«Суд постановил избрать в отношении троих задержанных, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.4 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 29 суток — до 3 апреля 2021 года включительно», — цитирует агентство собеседника.

Уголовное дело в Дагестане было возбуждено следственными органами в отношении шести подростков. Их обвиняют в создании террористического общества.

По версии следствия, подростки поддерживали идеи террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) и создали группу, желая совершать преступные действия террористического характера.

Днем ранее суд в Махачкале арестовал подозреваемых в убийстве бывшего главы села Новокули в Дагестане Абакара Капланова. Суд отправил сотрудников Росгвардии братьев Салмана и Сулеймана Курбановых в СИЗО до 5 апреля. На судебном заседании один из братьев признал вину в убийстве. При этом подозреваемый утверждает, что за несколько часов до инцидента Капланов якобы угрожал ему.

Речь идет об инциденте, в ходе которого был застрелен бывший глава села Новокули Новолакского района Дагестана Абакар Капланов. Его убили в кабинете начальника отдела полиции в Махачкале. По данным МВД, у погибшего была «давняя вражда» с двумя росгвардейцами-односельчанами из-за спорного земельного участка.

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