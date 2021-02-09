Инженерные сети заменят в усадьбе губернатора Булгакова в центре Тамбова

В усадьбе губернатора Петра Булгакова в центре Тамбова намерены реконструировать инженерные сети. Заказчиком работ выступает Центр по обеспечению деятельности Казначейства России.

Как сообщает ИА «ОнлайнТамбов.ру», специалисты должны будут заменить сети электроснабжения и канализации, водопровод. Максимальная стоимость контракта составит 1,4 млн рублей.

Усадьба губернатора Булгакова находится на улице Рахманинова, 3а. Здание является объектом культурного наследия, сейчас там располагается управление Федерального казначейства по Тамбовской области.

В марте 2020 года был заключен контракт на полную реконструкцию усадьбы. На эти цели выделили 20 млн рублей. Работы планируется завершить до 20 декабря 2021-го.

Усадьбу губернатора возвели в 1843 году, когда Петр Булгакова возглавил Тамбовскую губернию. В советское время в главном здании располагалась контора «Хлебпродукт» и мельничный подотдел губернского продовольственного комитета, лесная школа и детская библиотека. С 1970 по 1990-е годы здание было отдано под детский сад.