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«Газпром» временно прекратил транзит газа из Белоруссии в Калининград через Литву

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Оператор литовской газотранспортной системы Amber Grid во вторник, 9 февраля, сообщил о приостановке транзита газа в Калининград по просьбе «Газпрома».

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Причина приостановки не указывается. Как уточняет литовский оператор, газотранспортная инфраструктура страны работает в штатном режиме. При этом поставки в Литву из Белоруссии продолжаются в привычном режиме.

В «Газпроме» причину приостановки транзита не назвали, однако там заявили, что все потребности области в газе полностью обеспечиваются за счет Калининградского подземного хранилища.

Природный газ, который следует транзитом в Калининградскую область, поступает в Литву через Белоруссию. Договор между «Газпромом» и литовской АВ Amber Grid заключен до конца 2025 года и осуществляется по формуле «транспортируй или плати».

Документ предусматривает транзит газа в объеме до 2,5 млрд кубометров в год.

Зампредседателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов заявил, что приостановка транзита газа в Калининград через Литву не отразится на потребителях. Он отметил, что регион обеспечен надежными и стабильными поставками газа.

В начале февраля сообщалось, что цены на газ резко выросли на главных европейских торговых площадках. Как сообщали «Известия» в январе заполненность подземных газохранилищ оказалась ниже, чем в предыдущие пять лет, — 66,63% против средних 66,67%.

Как считают эксперты, если бы не локдауны из-за коронавируса, то в Европе бы наступил более глубокий дефицит газа в хранилищах и соответственно цены на топливо выросли бы еще сильнее.

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