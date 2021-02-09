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До 1,5 млн рублей направят на снос незаконных построек в Белгороде

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Мэрия Белгорода планирует снести незаконные постройки на территории города. Общая стоимость работ составит до 1,5 млн рублей.

Соответствующие лоты появились на сайте госзакупок. Снести потребуется три строения. В Архиерейской роще суд признал незаконным гараж, его необходимо ликвидировать до 22 марта 2021 года. Работы должны быть проведены с соблюдением режима тишины. отходы и мусор следует вывезти за пределы Белгорода. Об этом пишет Bel.ru.

На улице Садовой под снос пойдет жилой гараж. При демонтаже от подрядчика также потребуется соблюдение режима тишины.

На улице Сургутской, согласно документации, незаконным признали фундамент. Подрядчику потребуется вывезти за собой строительный мусор.

Ранее в Белгороде было выявлено незаконное овощехранилище. На его снос власти готовы потратить почти 152 тыс. рублей.

До 2023-2025 годов в городе планируется снос 16 многоквартирных домов. Пока решается вопрос о расселении 386 жильцов.

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