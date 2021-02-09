Число осужденных в России сократилось более чем в два раза с 1999 года

Число осужденных в России снизилось более чем в два раза с 1999 года. Об этом сообщил во вторник, 9 февраля, председатель Верховного суда (ВС) России Вячеслав Лебедев.

«С 1999 года количество осужденных сократилось более чем в два раза — с 1,223 млн до 582. 500 в 2020 году», — заявил он на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов России по итогам работы в 2020 году.

Вместе с тем количество лиц, в отношении которых суд прекратил уголовное преследование, увеличилось с 2% в 1999 году до 25% в 2020 году.

Лебедев отметил, что в особом порядке судебного разбирательства, когда у суда отсутствует возможность исследовать доказательства, прекращены дела в отношении 17% обвиняемых, а в общем порядке — у 32% обвиняемых.

Председатель ВС добавил, что в кассационной и апелляционной инстанциях были отменены обвинительные приговоры в отношении 8,3 тыс. человек.

Кроме того, в ходе этого совещания Лебедев рассказал, что в 2020 году почти 600 человек были осуждены в России за террористические преступления, еще более 300 человек — за экстремизм. По его словам, Верховный суд уделяет большое внимание этим категориям дел.

В декабре 2020 года президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека оценил возможность проведения широкой амнистии в стране. В частности, он сделал вывод, что этот инструмент гуманизации не должен быть забыт.

В конце сентября 2020 года в России вступил в силу закон, который позволяет переводить осужденного в колонии, находящиеся в регионах вблизи его дома или места проживания близких родственников. Прежние правила предусматривали отправку осужденных в колонии того региона, где они жили или были осуждены