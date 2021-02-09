Главгосэкспертиза одобрила проект электрификации Крымского моста

Строительство контактной сети на железнодорожной части Крымского моста получило положительное заключение Главгосэкспертизы России. Речь идет о линии в Темрюкском районе Краснодарского края и Ленинском районе в Крыму общей протяженностью почти 100 км.

«Электрификация на переменном токе участка транспортный переход через Керченский пролив – Багерово проходит в рамках первого этапа электрификации участка «Транспортный переход через Керченский пролив – Джанкой с ответвлением на Феодосию и Керчь», – сказано в сообщении.

Как пишет Крыминформ, сейчас движение поездов с материка и обратно идет на автономной тяге. Электрификация участка позволит организовать движение пассажирских электропоездов от Керчи до материковой части континента.

В январе Министерство транспорта РФ предложило выделить в 2021–2023 годах субсидию в размере 3,9 млрд рублей на строительство нового участка железной дороги в обход Свято-Климентовского мужского монастыря в Инкермане вблизи Севастополя. Проводится независимая антикоррупционная экспертиза. В 2021 году капитальный ремонт будет произведен более чем на 46 км железнодорожных путей Крыма.