Ядерный реактор ПИК выйдет на полную мощность в 2022 году

Высокопоточный исследовательский ядерный реактор ПИК, который начал работу в понедельник, планируется вывести на полную мощность в 2022 году. Эта информация следует из презентации директора НИЦ «Курчатовский институт» Александра Благова, который выступил 9 февраля в госкорпорации «Росатом» на заседании, посвященном Дню российской науки.

Онлайн-трансляция мероприятия доступна на сайте просветительского проекта Homo Science.

«Выход на мощность 100 мегаватт — 2022 год, ввод 20 нейтронных станций — 2024 год», — отмечается в презентации.

Накануне команду для вывода реактора на энергетический режим работы дал президент России Владимир Путин по видеосвязи из Ново-Огарево. Реактор находится в Гатчине в Ленинградской области на площадке Петербургского института ядерной физики (ПИЯФ) им. Б.П. Константинова, который входит в состав «Курчатовского института».

Он предназначен для изучения нейтронов, нейтронного излучения, изучения объектов микромира, а также многих других фундаментальных и прикладных научных исследований.

Президент «Курчатовского института» Михаил Ковальчук на заседании совета по науке и образованию, которое проводил Путин в режиме онлайн в понедельник, назвал реактор ПИК мощнейшим в мире источником нейтронов. Он отметил, что реактор позволит всему научному сообществу двигаться в правильном направлении. Наличие же такой установки говорит о высоко технологическом уровне развития страны.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев на церемонии пуска заявил, что Россия к середине 2020-х сможет удовлетворить весь мировой спрос в нейтронных исследованиях.

Запуск реактора позволит получать уникальные фундаментальные результаты в различных областях науки, в первую очередь физики, химии, материаловедения, биологии, считает начальник учебно-научного центра «Исследовательский ядерный реактор» Томского политехнического университета Артем Наймушин.

По его словам, на площадях реакторного комплекса будет находиться более 30 экспериментальных установок, которые составят базу Международного центра нейтронных исследований.