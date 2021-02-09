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В Британии предложили сажать в тюрьму скрывших визит в страны из черного списка по COVID-19

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В Великобритании предложили наказывать граждан тюремным заключением за попытку скрыть визит в страны из черного списка по коронавирусу. Соответствующее предложение поступило от Минздрава страны во вторник, 9 февраля.

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«Мы усиливаем наказания за несоблюдение правил. Тем, кто сознательно попытается скрыть, что побывал в странах черного списка в последние 10 дней, грозит тюремный срок до 10 лет. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет оформлен законодательно», — отметил глава ведомства Мэтт Хэнкок.

Он напомнил, что среди таких государств — страны Южной Америки, Южной Африки и Португалия, с которыми закрыта граница. Оттуда на территорию Британии смогут попасть только граждане страны и люди, имеющие вид на жительство, уточняет Reuters.

Кроме того, граждан обяжут соблюдать 10-дневный карантин по прибытии, их будут изолировать в специальных отелях с охраной. Стоимость содержания составит £1750. На эти деньги людям обеспечат трансфер до отеля, проживание и ПЦР-тесты.

Игнорирование карантина повлечет штраф в размере £10 тыс.

Ранее в феврале стало известно, что все въезжающие в Великобританию будут дважды протестированы на коронавирус во время обязательного карантина. Все желающие приехать в королевство теперь столкнутся с тройным тестированием: первый тест за 72 часа до поездки, еще два — после прибытия.

Согласно последним данным портала Worldometers, в Великобритании зафиксировано почти 4 млн случаев COVID-19, почти 113 тыс. пациентов скончались, около 1,9 млн человек выздоровели.

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