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Сына бизнесмена Балакеримова задержали в Москве за пьяную езду

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В столице задержали сына российского бизнесмена Лазера Балакеримова, известного как «король Новой Москвы», передает во вторник, 9 февраля, телеканал РЕН ТВ.

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Карахана Балакеримова 30 января остановили а Староможайском шоссе за вождение в состоянии алкогольного опьянения и доставили в отдел полиции.

Прав при себе у мужчины не оказалось. За езду в нетрезвом виде ему выписали штраф 30 тыс. рублей, а также арестовали. Из-под стражи сын бизнесмена вышел 9 февраля.

По данным телеканала, в 2012 году Балакеримов-младший также получал штраф за грубое нарушение ПДД — выезд на встречную полосу. В результате его лишили водительских прав на полтора года.

Также несколько лет назад сына предпринимателя уволили из полиции после того, как в Сети распространился видеоролик с его свадебным кортежем, который грубо нарушил правила дорожного движения. Иномарки, входящие в кортеж, перекрывали дорогу другим участникам дорожного движения, занимая все полосы. А автомобиль BMW проехал несколько километров задним ходом.

Отец задержанного бизнесмен Балакеримов является владельцем части рыночных площадей в столичном регионе, а также нескольких кафе, баров, ресторанов и автосервисов.

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