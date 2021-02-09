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«Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы в Казахстан, Азербайджан, Армению и Индию
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«Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы в Казахстан, Азербайджан, Армению и Индию

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Российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновит регулярные полеты из Москвы в Алма-Ату (Казахстан), Баку (Азербайджан), Ереван (Армения) и Дели (Индия). Об этом во вторник, 9 февраля, сообщили в пресс-службе компании.

Как уточняется, рейсы Москва–Алма-ата будут выполняться с 12 февраля один раз в неделю по пятницам. Обратный рейс будет по субботам.

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Также с 12 февраля возобновятся рейсы Москва–Дели по пятницам и воскресеньям, обратные рейсы будут по субботам и понедельникам.

С 17 февраля будут выполняться рейсы Москва–Баку–Москва по средам и воскресеньям. Обратные — по понедельникам и четвергам. Рейсы в Армению возобновятся с 15 февраля по понедельникам, средам, четвергам и субботам. Обратные полеты — по понедельникам, воскресеньям и два рейса по четвергам.

Отмечается, что также увеличивается частота полетов в Нур-Султан (Казахстан), Бишкек (Киргизия), Каир (Египет), Минск (Белоруссия).

«С 14 февраля начинаются регулярные полеты по маршруту Санкт-Петербург– Минск–Санкт-Петербург. Полеты будет выполнять дочерняя авиакомпания «Россия» под коммерческим управлением «Аэрофлота» (под кодом SU) по воскресеньям», — добавили в пресс-службе.

3 февраля сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документы о возобновлении с 15 февраля авиасообщения с Азербайджаном и Арменией.

27 января Россия также восстановила регулярное авиасообщение с Вьетнамом, Катаром, Индией и Финляндией.

Регулярное и чартерное авиасообщение было приостановлено Россией в марте из-за ситуации, вызванной распространением коронавируса в мире. Затем постепенно ограничения на авиасообщение с рядом стран снимались.

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