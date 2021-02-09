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Задержан еще один обвиняемый в избиении полицейского на незаконной акции в Москве

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Следственный комитет России сообщил о задержании еще одного подозреваемого в нападении на полицейского в ходе несанкционированной акции в Москве 23 января. Об этом во вторник, 9 февраля, пишет пресс-служба столичного управления СК РФ.

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«Благодаря совместной работе следователей столичного Следственного комитета и сотрудников ГУ МВД России по городу Москве установлены личность и местонахождение подозреваемого 1992 года рождения. В настоящее время фигурант задержан, ему предъявлено обвинение», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным СК, 23 января мужчина, участвующий в незаконном митинге возле Страстного бульвара несколько раз ударил кулаком сотрудника полиции в область головы и туловища. Расследование по уголовному делу продолжается.

28 января Пресненский суд Москвы арестовал уроженца Чечни Сайда-Мухамада Джумаева, задержанного за применение насилия к сотрудникам ОМОНа на несогласованной акции в Москве.

По данным следствия, участник незаконной акции 23 января в Москве нанес сотрудникам ОМОНа и полиции множественные удары руками и ногами по разным частям тела. На допросе он свою вину в нападении на правоохранителей полностью признал.

За различные правонарушения во время несанкционированной акции в Москве, которая прошла 23 января, к административной ответственности привлекли 267 человек. Суд назначил наказание в виде административного ареста 110 участникам.

31 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России также проходили несанкционированные акции, при этом государственные ведомства неоднократно предупреждали о незаконности подобных мероприятий и об ответственности за их организацию и участие в них.

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