Два человека пострадали при столкновении легковушек в Тамбове

В Тамбове при столкновении двух легковых автомобилей пострадали два человека, их доставили в больницу. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла вечером в понедельник, 8 февраля, на улице Мичуринской. По предварительным данным, ВАЗ-2111 под управлением 19-летнего водителя столкнулся с Toyota Mark II с 29-летним за рулем, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

В результате ДТП различные травмы получил водитель отечественной легковушки и его пассажир 1996 года рождения. Оба доставлены в областную клиническую больницу имени архиепископа Луки.

Всего за сутки на территории региона зафиксировано две автомобильные аварии, в которых пострадали три человека. Обе произошли в Тамбове.