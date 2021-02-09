Сахарный завод построят в Ростовской области за 22 млрд рублей

В 2021 году в Ростовской области начнется строительство сахарного завода. Объем инвестиций составит 22 млрд рублей.

Завод появится в Целинском районе. Первую очередь предприятия планируется запустить в середине 2023 года. По данным правительства региона, около 180 тыс. т сахара завод сможет отправлять на экспорт ежегодно. Об этом пишет RostovGazeta.

Предприятие будет перерабатывать порядка 12 тыс. т сахарной свеклы в сутки. Власти Ростовской области оказали помощь в получении необходимых документов для строительства. На текущий момент получено положительное заключение государственной экспертизы, а также разрешение на строительство.

Всего в Ростовской области реализуют 21 проект в агропромышленной сфере. Их общая стоимость составляет 76 млрд рублей.