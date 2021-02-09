Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Госдума одобрила увеличение штрафов за нарушение правил обработки личных данных
Интернет
Кириенко назвал колоссальным запрос на специалистов по интернет-коммуникациям
Наука
Разработано устройство для тестирования на COVID-19 с помощью смартфона
Интернет
В МВД призвали россиян не распространять персональные данные в Сети
Армия
Два Ту-160 выполнили полет над Баренцевом, Гренландским и Норвежским морями
Мир
Минск предложил ОБСЕ обсудить новый режим контроля над вооружениями в ЕС
Общество
Январь 2021 года стал одним из самых холодных за историю наблюдений
Экономика
Минфин предложил обнулить пошлины на ввоз драгоценных камней в ЕАЭС
Мир
Посол РФ назвал надуманными претензии Варшавы к Москве

Российский боксер Гукасян примет участие в турнире «Короли ринга»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский боксер Эдгар Гукасян сообщил о своем участии в турнире «Короли ринга», который пройдет с участием блогеров и спортсменов 20 февраля в Москве. Он опубликовал 9 февраля на своей странице в Instagram афишу спортивного мероприятия.

Двойной удар в Химках: Харитонов и Чудинов досрочно выиграли свои бои
Организованный РЕН ТВ вечер бокса завершился красивыми победами россиян

Соперником Гукасяна станет Адриан Хосе Перес Апариси из Венесуэлы, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что в октябре 2020 года Гукасян победил танзанийского боксера Эммануэля Амоса на турнире в Сочи.

В ноябре 2019 года российский боксер завоевал титул чемпиона WBA Asia South, победив танзанийского спортсмена Кулвы Бушира. Поединок тогда состоялся на «ВТБ Арене» в Москве. За титул боксеры сражались 10 раундов. Российский спортсмен доминировал на протяжении всего боя. В результате Гукасяна признали победителем единогласным решением судей.

Ранее в этот же день сообщалось, что боксерский турнир посетит абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории Боксер Рой Джонс – младший.

В рамках турнира «Короли ринга», который пройдет в концертном зале «Вегас Сити Холл», профессиональные боксеры встретятся со спортсменами из других дисциплин и популярными блогерами. В прямом эфире бои покажет телеканал РЕН ТВ.

В соглавных боях турнира встретятся боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в Африканском регионе Тайсон Дижон; видеоблогер и боец ММА Артем Тарасов и спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев; бывший игрок в американский футбол, участник силового экстрима, обладатель звания «Самый большой бицепс России» Денис Вильданов и самбист, боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021