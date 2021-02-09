Российский боксер Гукасян примет участие в турнире «Короли ринга»

Российский боксер Эдгар Гукасян сообщил о своем участии в турнире «Короли ринга», который пройдет с участием блогеров и спортсменов 20 февраля в Москве. Он опубликовал 9 февраля на своей странице в Instagram афишу спортивного мероприятия.

Соперником Гукасяна станет Адриан Хосе Перес Апариси из Венесуэлы, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что в октябре 2020 года Гукасян победил танзанийского боксера Эммануэля Амоса на турнире в Сочи.

В ноябре 2019 года российский боксер завоевал титул чемпиона WBA Asia South, победив танзанийского спортсмена Кулвы Бушира. Поединок тогда состоялся на «ВТБ Арене» в Москве. За титул боксеры сражались 10 раундов. Российский спортсмен доминировал на протяжении всего боя. В результате Гукасяна признали победителем единогласным решением судей.

Ранее в этот же день сообщалось, что боксерский турнир посетит абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории Боксер Рой Джонс – младший.

В рамках турнира «Короли ринга», который пройдет в концертном зале «Вегас Сити Холл», профессиональные боксеры встретятся со спортсменами из других дисциплин и популярными блогерами. В прямом эфире бои покажет телеканал РЕН ТВ.

В соглавных боях турнира встретятся боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в Африканском регионе Тайсон Дижон; видеоблогер и боец ММА Артем Тарасов и спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев; бывший игрок в американский футбол, участник силового экстрима, обладатель звания «Самый большой бицепс России» Денис Вильданов и самбист, боец смешанных единоборств Максим Новоселов.