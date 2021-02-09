В МВД призвали россиян не распространять персональные данные в Сети

Чтобы у злоумышленников было меньше шансов на мошенничество, россиянам не стоит публиковать свои персональные данные в Сети. Такое мнение высказал на пресс-конференции во вторник, 9 февраля, первый заместитель начальника бюро МВД Олег Козлов.

«Доверчивость к объявлению в интернете, доверчивость к телефонным звонкам. Поэтому единственный в данном случае совет: не распространять персональных данных в интернете», — цитирует его телеканал «Звезда».

Также представитель МВД РФ подчеркнул, что call-центры, специализирующиеся на удаленном мошенничестве с личными данными, располагаются в основном за пределами России.

«Преимущественно в тех странах, где люди владеют русским языком, знают нравы и обычаи нашей страны», — уточнил Козлов.

По словам Козлова, на территории России силами правоохранительных органов было ликвидировано несколько функционировавших call-центров.

Ранее в этот же день «Известия» писали, что около 60% мошенничеств в 2020 году, как отмечают эксперты «Тинькофф», пришлось на онлайн-шопинг. Такие данные были представлены в исследовании «Авито», «Тинькофф» и «Лаборатории Касперского».

В 2019 году доля таких преступлений составляла менее 25%, уточняет «Ридус».