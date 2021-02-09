Более 115 млн рублей направят на ремонт трассы в Брянской области
В Брянской области в 2021 году намерены отремонтировать около 8 км трассы Брянск – Дятьково – граница Калужской области. Об этом сообщает региональное правительство.
В этом году подрядчик приведет в порядок четыре участка дороги. Старое покрытие отфрезеруют, после чего уложат выравнивающий слой асфальта, пишет NASHBRYANSK.RU.
Рабочие также заменят остановки, обустроят съезды, искусственную неровность, переходно-скоростные полосы, установят барьерные ограждения.
В 2021 году на работы предусмотрено 115 млн рублей. Их выделят из федерального и областного бюджетов по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В 2022-м работы на трассе продолжатся. В порядок должны привести еще 3 км дороги.