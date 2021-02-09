Дело возбудили после отравления младенца наркотиком в Петербурге

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жителя Санкт-Петербурга, чья двухмесячная дочь отравилась наркотиком. Девочка была госпитализирована.

По данным правоохранительных органов, мужчина ежедневно принимал алкоголь и наркотические вещества в присутствии младенца. 3 февраля подозреваемый, находясь в состоянии опьянения, допустил попадание психотропного вещества в детскую смесь. После кормления ребенку стало плохо, девочку госпитализировали. Благодаря своевременной помощи ребенка удалось спасти, пишет телеканал «78».

Уголовное дело возбуждено по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. В отношении отца девочки избрана мера пресечения, в ближайшее время мужчине предъявят обвинение.

По результатам расследования следователи инициируют вопрос о лишении родительских прав отца и матери девочки.

26 января сообщалось о госпитализации полуторагодовалой девочки в Тосненском районе Ленинградской области. Она отравилась метадоном. Врачи оценивали состояние малолетней как тяжелое.