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Январь 2021 года стал одним из самых холодных за историю наблюдений
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Январь 2021 года стал одним из самых холодных за историю наблюдений

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Январь в России стал одним из самых холодных за историю метеонаблюдений. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщили в Гидрометцентр РФ.

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«В России первый месяц 2021 года оказался холодным. Это прежде всего относится к азиатской территории, где он входит в число 15 самых холодных за всю историю метеонаблюдений, то есть с 1891 года», — отмечается на официальном сайте ведомства.

По данным синоптиков, средняя температура по стране была ниже нормы более чем на градус. Температуры к востоку от Урала были ниже даже на 2–6 градусов, а в Якутии и на севере Красноярского края морозы достигали –60 градусов.

На Европейской территории страны температура была ниже положенной на 5–9 градусов. Однако в начале и в конце месяца наблюдалась теплая погода с осадками, которая пересилила холод, и в результате среднемесячная температура превысила норму на 2-4 градуса.

Также холодная погода наблюдалась на западе Европы, в Центральной и Юго-Восточной Азии и других регионах мира. В Северной Америке, наоборот, регистрируется непривычно высокая температура.

Ранее в этот же день ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что одним из наиболее характерных признаков зимы сезона-2020/21 стала более частая и резкая смена погодных процессов. Например, на юге России в январе и феврале в отдельные дни фиксировали рекордное тепло — до +20 градусов, которое мгновенно сменялось обильными снегопадами, когда выпадало по 20 см снега.

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