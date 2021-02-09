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Проверку организовали по факту падения трехлетнего ребенка из окна в Орске

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В Орске (Оренбургская область) проводится проверка по факту падения трехлетней девочки из окна квартиры на втором этаже. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел днем в воскресенье, 7 февраля. Бригада «скорой» доставила девочку в больницу, где врачи диагностировали лишь ушиб и ссадину левого локтевого сустава, пишет 56orb.ru.

Как выяснилось, в момент происшествия мамы ребенка не было дома. Известно, что она состоит на профилактическом учете и уже привлекалась к административной ответственности. В декабре 2019-го трех ее детей обнаружили у посторонних людей без присмотра матери. Тогда ставился вопрос о лишении женщины родительских прав, но иск оставили без удовлетворения, поскольку мать изменила свое поведения.

Теперь прокуратура даст оценку работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По итогам проверки будут приняты меры, направленные на защиту прав детей.

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