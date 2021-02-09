Кинокритик Галина Хлебникова умерла в возрасте 70 лет

На 71-м году жизни скончалась кинокритик, литератор и публицист Галина Хлебникова. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

«Галина Зиадиновна была интеллигентным, скромным человеком, влюбленным в кино и людей кино. Она внимательно следила за кинопроцессом, принимала участие в фестивальном движении, выступала на круглых столах и научных конференциях, посвященных проблемам современного киноискусства. Мы будем помнить нашу коллегу, подругу, прекрасного профессионала», — пишет Гильдия киноведов и кинокритиков СК России.

Причины смерти кинокритика не уточняются.

Хлебникова окончила сценарно-киноведческий факультет ВГИК. С 90-х годов прошлого столетия она стала активным автором центральных и региональных изданий. Литератор публиковала до 25 статей в год. Ее работы посвящены творчеству ведущих мастеров кино — Андрею Тарковскому, Александру Сокурову, Юрию Арабову, Андрею Кончаловскому, Никите Михалкову, Георгию Жженову и другим.

В разное время Хлебникова работала в газетах и журналах Москвы, Ташкента, Самарканда, Ярославля, вела в них рубрику «Кино».