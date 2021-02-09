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Орловская область подала заявку на достройку многопрофильного медцентра

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Власти Орловской области подали бюджетную заявку на завершение строительства многопрофильного медицинского центра в Орле. Соответствующую информацию озвучил губернатор Андрей Клычков.

По словам руководителя департамента здравоохранения Орловской области, заявки направлены в Минздрав РФ. Власти региона рассчитывают на включение многопрофильного центра в соответствующую федеральную программу и получение финансирования. Об этом сообщает InfoOrel.ru.

Обновленную проектно-сметную документацию для центра, который расположен на бульваре Победы, подготовят к февралю 2021 года.

Площадь недостроенного здания составляет 43 тыс. кв. м. Последняя проектно-сметная документация была составлена в 2011 году. На проведение изыскательских работ по завершению строительства распоряжением правительства Орловской области от 1 сентября 2020 года выделено почти 23 млн рублей.

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