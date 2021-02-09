Туристический маршрут по оконным наличникам организовали в Ельце

В Ельце (Липецкая область) создали туристический маршрут по оконным наличникам на домах старейшего города региона. Проект представила главный архитектора города совместно с общественниками.

Как сообщает GOROD48, резные окна, на которые по мнению создателей проекта стоит взглянуть, отмечены на интерактивной карте. Она находится в свободном доступе.

Маршрут включает 47 наличников, пройтись по нему можно в любое время. У каждой точки имеется свое описание. Например, на Пушкина, 92, на наличнике изображены волны и рыба. В описании к нему говорится, что волна является символом очищения, этот знак необходимо отличать от знака капли, который символизирует воду как особую субстанцию, одну из основ мира. Знак волны в различных вариациях довольно часто встречается в елецкой резьбе.

Авторы проекта полагают, что исследование Ельца с этой стороны поможет лучше узнать историю города.