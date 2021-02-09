Заболеваемость ОРВИ осталась ниже эпидпорога в Рязанской области

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) осталась ниже эпидемического порога в Рязанской области. Случаи гриппа в регионе не зарегистрированы.

По данным Роспотребнадзора, заболеваемость оказалась ниже эпидпорога на 13,2%. В основном в регионе болеют дети: на них приходится 56,8% заболеваемости. Об этом сообщает РИА «7 новостей».

Специалисты напоминают, что для профилактики ОРВИ необходимо сократить время пребывания в местах массового скопления людей и в общественном транспорте. Необходимо пользоваться защитными масками и избегать контакта людей с явными симптомами заболевания — кашлем и чиханием. Также медики рекомендуют регулярно мыть руки с мылом.

Ранее сообщалось, что в Карелии заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 17,1%.