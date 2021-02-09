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Гидрометцентр анонсировал пересмотр «аномальности» погоды

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С 2022 года российские метеорологи планируют ввести новые параметры аномальности температуры на основе средней температуры воздуха за период с 1991 по 2020 год. Об этом во вторник, 9 февраля, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в ходе онлайн-конференции.

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«Когда мы рассчитываем аномалии температурные, мы используем базовые периоды. Этот базовый период во всех странах, во всех национальных службах, вот такой: 1961–1990 годы, но поскольку тенденция потепления очень сильна, то уже, надеюсь, со следующего года будут получены характеристики осреднения для следующего периода, 1991–2020 годов»,— сказал синоптик.

Вильфанд уточнил, что после пересчета, отклонения от нормы уже не будут такими большими, как метеорологи фиксируют в последнее время.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра рассказал, что жителей большей части азиатской территории России ожидает аномально теплая для февраля неделя. Причиной данного явления стало отсутствие антициклональных процессов в азиатской части страны.

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