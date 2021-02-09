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Вильфанд в шутку назвал метеорологов самыми метеозависимыми людьми

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Самыми метеозависимыми людьми являются метеорологи. Об этом в шутку сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на онлайн-брифинге НСН «Последние морозы: Как долго продлится зима?» во вторник, 9 февраля.

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«Когда прогноз не оправдывается, настроение плохое, самочувствие плохое, депрессия. А вот когда прогноз оправдывается, всё хорошо. Если серьезно, то хороших исследований по поводу метеозависимости нет», — отметил Вильфанд.

По его словам, есть фрагментарные данные, а точных, что именно погода влияет на самочувствие, вызывает головную боль и ломоту в костях, нет.

«Есть мнения, что сказываются перепады давления или резкая смена температуры. Но об этом лучше спрашивать медиков, а не метеорологов», — заключил он.

Ранее в этот же день в Гидрометцентре сообщили, что в Москве в среду днем ожидается от 12 до 14 градусов мороза, ночью может похолодать до 14 градусов ниже нуля. В Московской области днем от 12 до 17 градусов мороза, в ночное время местами заморозки до 18 градусов ниже нуля.

Атмосферное давление составит около 750 мм рт. ст. Ветер ожидается восточный со скоростью 5–10 м/с.

«Желтый» уровень погодной опасности в московском регионе из-за гололедицы продлили до полудня 10 февраля, сообщает телеканал «360».

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