Три ребенка получили травмы в батутном центре в Казани

Прокуратура проводит проверку по факту травмирования троих детей в батутном центре в Казани. У несовершеннолетний выявили компрессионный перелом позвоночника.

Инцидент произошел во время празднования для рождения одного из школьников. На мероприятии присутствовали 11 детей в сопровождении взрослых, также за несовершеннолетними присматривали инструкторы. Дети провели на батутах около шести часов. На следующее утро признаки компрессионного перелома позвоночника проявились у троих детей. У 10-летнего именинника врачи выявили ушибы и растяжения.

Инцидентом заинтересовалась городская прокуратура. Ведомство проверит соблюдение требований безопасности оказываемых услуг, сообщает ИА «Татар-информ».

В январе 17-летнего подростка госпитализировали после катания на тюбинге в Оренбургской области. У подростка выявили закрытый перелом костей таза.