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ВОЗ сочла маловероятным заражение COVID-19 напрямую от летучих мышей

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Коронавирусная инфекция передалась человеку через промежуточное звено. Такую версию происхождения вируса озвучил глава миссии ВОЗ в Ухане, эксперт по зоонозным инфекциям (передаются человеку от животных) и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек.

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По его словам, организация имела четыре гипотезы передачи COVID-19 человеку. Согласно первой, инфекция передалась от животного напрямую, вторая предполагала наличие промежуточного хозяина.

«Третья гипотеза — это передача через продовольственную цепочку, в частности через замороженные продукты. И четвертая — это вероятность инцидента, связанного с лабораторией», — отметил Эмбарек в ходе брифинга по итогам работы миссии ВОЗ в Ухане.

Он пояснил, что все четыре гипотезы были тщательно изучены и специалисты назвали вторую наиболее вероятной. Однако эксперты не исключили также передачу вируса через поверхность замороженных продуктов. При этом версия с утечкой из лаборатории признана самой несостоятельной.

Ранее США неоднократно обвиняли Уханьский институт вирусологии, утверждая, что из лаборатории якобы произошла утечка коронавируса. В январе заместитель советника экс-президента Штатов Дональда Трампа Мэтью Поттингер заявил, что данная версия происхождения пандемии является «наиболее достоверной».

В ответ официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин подчеркнула, что китайские ученые также неоднократно опровергали данную информацию, а американские журналисты даже посещали Уханьский институт вирусологии, в котором получили подробные разъяснения о ситуации с коронавирусом.

Кроме того, по ее словам, китайские СМИ неоднократно приводили цифры и факты, опровергающие утверждения об утечке коронавируса из лаборатории. О том, что коронавирус имеет природное происхождение, заявляли и американские ученые.

В конце 2019 года китайские власти проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй. Возбудителем болезни оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2. В марте ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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