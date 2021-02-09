Более 20 домов культуры отремонтируют в Удмуртии в 2021 году

Власти Удмуртии направят 28,4 млн рублей на ремонт и обновление материально-технической базы домов культуры. Работы пройдут в рамках проекта «Культура малой Родины».

Ремонт пройдет в 23 республиканских домах культуры. Еще для девяти учреждений закупят кресла, световое оборудование для сцен, мебель и костюмы для артистов. Об этом сообщает Udm-info.ru.

По словам министра культуры республики Владимира Соловьева, в доме культуры «Ершовский» в Камбарском районе потребуется масштабная переделка — там отремонтируют внутренние помещения, системы отопления и электроснабжения, а также обустроят санузел и смонтируют крыльцо. В культурном комплексе «Кияикский» в Завьяловском районе заменят входную группу и утеплят здание. В Старо-Бодьинском сельском доме культуры Кизнерского района заменят полы и окна, а также восстановят отмостки по периметру здания.

В 2020 году в Удмуртии провели ремонт в 31 доме культуры.