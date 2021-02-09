Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Госдума одобрила увеличение штрафов за нарушение правил обработки личных данных
Интернет
Кириенко назвал колоссальным запрос на специалистов по интернет-коммуникациям
Наука
Разработано устройство для тестирования на COVID-19 с помощью смартфона
Интернет
В МВД призвали россиян не распространять персональные данные в Сети
Армия
Два Ту-160 выполнили полет над Баренцевом, Гренландским и Норвежским морями
Мир
Минск предложил ОБСЕ обсудить новый режим контроля над вооружениями в ЕС
Общество
Январь 2021 года стал одним из самых холодных за историю наблюдений
Экономика
Минфин предложил обнулить пошлины на ввоз драгоценных камней в ЕАЭС
Мир
Посол РФ назвал надуманными претензии Варшавы к Москве

Более 20 домов культуры отремонтируют в Удмуртии в 2021 году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Удмуртии направят 28,4 млн рублей на ремонт и обновление материально-технической базы домов культуры. Работы пройдут в рамках проекта «Культура малой Родины».

Ремонт пройдет в 23 республиканских домах культуры. Еще для девяти учреждений закупят кресла, световое оборудование для сцен, мебель и костюмы для артистов. Об этом сообщает Udm-info.ru.

По словам министра культуры республики Владимира Соловьева, в доме культуры «Ершовский» в Камбарском районе потребуется масштабная переделка — там отремонтируют внутренние помещения, системы отопления и электроснабжения, а также обустроят санузел и смонтируют крыльцо. В культурном комплексе «Кияикский» в Завьяловском районе заменят входную группу и утеплят здание. В Старо-Бодьинском сельском доме культуры Кизнерского района заменят полы и окна, а также восстановят отмостки по периметру здания.

В 2020 году в Удмуртии провели ремонт в 31 доме культуры.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021