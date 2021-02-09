В Коми пять человек погибли в результате пожара в частном доме

Пять человек погибли при пожаре в частном доме в городе Сыктывкар. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, пожар произошел около 8 утра по местному времени.

Возгорание произошло на площади 49 кв. м, уточняет RT.

Ранее в этот же день сообщалось, что в селе Козьмодемьяновка Тамбовского района Амурской области в ночь с 7 на 8 февраля произошел пожар. Во время разбора конструкции сгоревшего жилого дома нашли тело мальчика 2010 года рождения, пишет REGNUM.

Как сообщает следственное управление СК РФ по региону, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).