Единственный хоспис возобновит работу в Екатеринбурге

Единственный хоспис в Екатеринбурге возобновит работу с 11 февраля. Ранее учреждение было перепрофилировано для работы с пациентами, у которых выявили COVID-19.

Отделение для паллиативных пациентов рассчитано на прием 60 человек. 19 октября 2020 года учреждение начало принимать больных с коронавирусом. Последнего пациента выписали неделю назад, после чего в хосписе начались мелкий ремонт и санитарная обработка. Об этом пишет «ТагилСити.Ру».

После проведения проверки хоспис сможет вернуться к привычному режиму работы. Несмотря на перепрофилирование, специалисты продолжали работать с паллиативными пациентами. Часть врачей направили в другое медицинское учреждение. Кроме того, некоторых пациентов медики посещали ежедневно.

В России в паллиативной помощи нуждаются более 1,2 млн человек. Такую цифру озвучила вице-премьер Татьяна Голикова в конце 2020 года.