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Песков опроверг сведения о выделении 500 млрд рублей на поддержку россиян

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Публикация о выделении еще около 500 млрд рублей в качестве мер социальной поддержки не соответствует действительности. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что российские власти якобы собираются выделить на социальные расходы еще около 500 млрд рублей, чтобы «сгладить недовольство населения».

«Я вам заявляю: это не соответствует действительности, это неверное сообщение агентства Reuters», — сказал Песков.

Песков рассказал, что накануне администрация президента действительно получила от агентства запрос, в котором указывалась сумма, запланированная в качестве дополнительной меры социальной поддержки, но, не дождавшись официального ответа, журналисты выпустили новость уже через 20 минут.

Он заверил, что «нет каких-то разовых сумм, которые планировалось бы объявить в ближайшее время».

В конце декабря 2020 года глава Минэкономразвития России Максим Решетников отметил, что кризис в экономике страны не приобрел системного характера благодаря мерам правительства.

Кроме того, также в декабре 2020 года сообщалось о выделении более 15 трлн рублей на снижение уровня бедности в России — достижение цели будет осуществляться в рамках 992 мероприятий нацпроектов, федеральных проектов и госпрограмм.

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