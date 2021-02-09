Песков опроверг сведения о выделении 500 млрд рублей на поддержку россиян

Публикация о выделении еще около 500 млрд рублей в качестве мер социальной поддержки не соответствует действительности. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что российские власти якобы собираются выделить на социальные расходы еще около 500 млрд рублей, чтобы «сгладить недовольство населения».

«Я вам заявляю: это не соответствует действительности, это неверное сообщение агентства Reuters», — сказал Песков.

Песков рассказал, что накануне администрация президента действительно получила от агентства запрос, в котором указывалась сумма, запланированная в качестве дополнительной меры социальной поддержки, но, не дождавшись официального ответа, журналисты выпустили новость уже через 20 минут.

Он заверил, что «нет каких-то разовых сумм, которые планировалось бы объявить в ближайшее время».

В конце декабря 2020 года глава Минэкономразвития России Максим Решетников отметил, что кризис в экономике страны не приобрел системного характера благодаря мерам правительства.

Кроме того, также в декабре 2020 года сообщалось о выделении более 15 трлн рублей на снижение уровня бедности в России — достижение цели будет осуществляться в рамках 992 мероприятий нацпроектов, федеральных проектов и госпрограмм.