Посол РФ назвал надуманными претензии Варшавы к Москве
Все претензии, которая Варшава предъявляет Москве, являются надуманными. Об этом 9 февраля заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев.
Андреев отметил, что инициатива доведения отношений между странами до состояния кризиса остается на совести зарубежных партнеров.
«В частности, в наших отношениях с Польшей реальных нерешаемых проблем просто-напросто нет. Все претензии, которые к нам предъявляются, все условия, которые нам ставятся, в общем-то, надуманные и притянутые за уши», — высказался Андреев в эфире телеканала «Россия 24».
Днем ранее Берлин, Варшава и Стокгольм приняли решение выслать по одному российскому дипломату, назвав это ответной мерой на действия Москвы.
В тот же день официальный представить МИД Мария Захарова заявила, что Москва считает высылку российских дипломатов из Польши, Швеции и Германии необоснованной и недружественной.
Москва объявила 5 февраля персонами нон грата трех дипломатов посольств ФРГ, Швеции и Польши в связи с их участием в несанкционированных акциях в январе в Москве и Санкт-Петербурге. Им предписано в ближайшее время покинуть Россию.
В ведомстве отмечали, что подобные действия со стороны сотрудников иностранных диппредставительств являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу.
Захарова назвала высылку из России дипломатов, которые участвовали в несанкционированных мероприятиях, вынужденной мерой.